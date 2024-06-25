القوات المسلحة تنظم زيارة إلى مشروع استصلاح وزراعة الأراضي في توشكى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإبراز الإنجازات التى تحققت بجهود وسواعد أبناء الشعب المصرى فى مختلف القطاعات، نظّمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى المشروع القومى العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بمنطقة توشكى جنوب مصر والذى تبلغ مساحته 400 ألف فدان وستصل إلى 600 ألف فدان بنهاية عام 2025.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من اللواء توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية.

وتفقد الوفد عدداً من المراحل المختلفة بالمشروع، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للجهد الذى يبذله القائمون على العمل فى ظل الظروف المناخية شديدة الصعوبة.

وقدم الوفد الشكر والعرفان للقوات المسلحة على تنظيم الزيارة وما تقوم به من جهود بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم مقومات التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى وطن آمن مستقر رغم كل ما يدور حوله من صراعات ومتغيرات.