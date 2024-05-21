الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جان بيير بيمبا جومبو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات.

كما ترأس الوزيران الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التعاون العسكري المصرية الكونغولية التي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بدعم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية لكلا الجانبين.

أكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظرائها من الدول الأفريقية، مشيداً بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في كل المجالات العسكرية.

من جانبه، عبر وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكل قضايا القارة الأفريقية.

حضر اللقاء والجلسة الختامية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.