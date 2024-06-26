بعد تعرض أنغام لموقف محرج بمهرجان موازين.. أول تعليق من المطربة أحلام

أحيت المطربة أنغام، حفلا غنائيًا في مهرجان موزاين الموسيقي الدولي في دورته الـ19، بعد توقف دام 4 سنوات بسبب جائحة كورونا، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ تعرضت لأكثر من موقف محرج، نستعرضها في السطور التالية، كان آخرها سوء التفاهم الذي حدث مع المطربة أحلام.. فهل يقع خلاف بينهما في الأيام المقبلة؟

أعداد حضور الجمهور خلال الحفل

تفاجأت المطربة أنغام بعد صعودها على مسرح النهضة بصحبة الموسيقار هاني فرحات لإحياء حفلها، بوجود أعداد ضئيلة من الجمهور، للمرة الأولى، بعدما اعتادت على وجود عدد غفير من الجمهور بكل حفلاتها في مصر والوطن العربي.

ويعود السبب لوجود 5 حفلات غنائية في اليوم ذاته، ضمن فعاليات مهرجان موازين لكن على مسارح مختلفة، مثل كارول سماحة على مسرح محمد الخامس، لطيفة رأفت على مسرح شاطىء سلا، وغيرهما، ما جعل عدد الجمهور ينقسم على هذه الحفلات.

خطأ في اسم أنغام واستبداله بـ أحلام

كان من أبرز المواقف، خطأ مراسلة خلال المؤتمر الصحفي للمطربة أنغام على هامش الحفل في مهرجان موازين، التي قالت لها أحلام بدلا من أنغام، ما جعلها تتعامل مع الموقف بذكاء شديد وضحكة خفيفة، حتى صححت المراسلة خطأها.

وفي أول رد من المطربة أحلام، على الواقعة، أوضحت من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «X»، أن اسمها شرفًا وتفتخر به، قائلة: «مع احترامي لك أعتذر منك أسأت الرد؟!، اسمي مش إساءة لأي أحد أبدًا، أنا أحلام وهي أنغام، وسبق في أحد المؤتمرات غلطت إعلامية بـ اسمي مع فنانة ثانية، ورديت أتشرف ونقطة».

وتابعت المطربة أحلام قائلة: «اسمي مش إساءة اسمي تشريف، وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين، من دعى اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي، لن يقصد الإساءة لها، وحروفنا قريبة من بعض، وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان، مين ما كان، يكون أحلام صوت الخليج اسم مُشرف»، فهل تقبل المطربة أنغام هذا التعليق، أم أنه قد يوقعها فى خلاف مع المطربة أحلام؟