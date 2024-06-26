وفاة أقدم غوريلا في بريطانيا عن عمر ناهز 42 عاما.. «بطل مسلسل The Zoo»

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على أهالي المملكة المتحدة وتحديدا الأطفال الذين اعتادوا زيارة بيرتيناكس، أقدم غوريلا في بريطانيا، وذلك بعد إعلان حديقة حيوان بينتون في ديفون وفاة الغوريلا عن عمر يناهز 42 عاما، والتي تعد الأشهر داخل الحديقة ويزورها الآلاف من البريطانيين.

بيرتيناكس، لم تكن مجرد غوريلا داخل حديقة حيوان، بل كانت نجما فنيا أيضا، إذ لعبت دور «هانك» في مسلسل The Zoo الشهير.

تفاصيل وفاة أقدم غوريلا في بريطانيا

ولفظت بيرتيناكس أنفاسها الأخيرة خلال الساعات الماضية، وسط حشد كبير من حراس حديقة الحيوان وفريق الأطباء البيطريين، إذ كانت تعاني من المرض ولم تستجب للعلاج المكثف.

وفاة أشهر غوريلا في بريطانيا

وصلت بيرتيناكس إلى حديقة حيوان بينتون عام 1997، وسرعان ما استحوذت على إعجاب الموظفين بسحرها، وفي 2006، أصبحت الغوريلا الأشهر وكانت «أبا» لثلاثة ذكور هم كيوندو وكيفو وندوي، وساعدتهم على النمو ليصبحوا حيوانات فضية الظهر لطيفة ومؤنسة.

«منذ وصول الغوريلا قبل 27 عامًا، أصبح بيرتيناكس أحد المشاهير، إرثه يمتد إلى ما هو أبعد من حديقة الحيوان لدينا، ويمس قلوب المشجعين في جميع أنحاء البلاد، نشعر بقدر كبير من الامتياز لتمكننا من رعايته لمدة تقرب من ثلاثة عقود»، هكذا جاء بيان حديقة الحيوان.

وأضاف البيان: «لقد كان حقًا فريدًا من نوعه، وسيشعر مجتمعنا بخسارته بعمق، خاصة حراسه الذين عرفوه جيدًا».

واختتم بيان حديقة الحيوان: «نطلب بكل تواضع دعمكم ولطفكم خلال هذا الوقت العصيب».