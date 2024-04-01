مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. هل يكتشف الكبير وجود غوريلا في بيته؟

ما زال الكبير أوي يجهل وجود غوريلا داخل الدوار، فهل تشهد أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، اكتشاف الكبير وجودها بعد تركيب الكاميرات.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

وفي الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي8، أقنعت مربوحة الكبير بأنّ الغوريلا قريبتها وتدعي «غورية»، تشاجرت مع زوجها وانفصلت عنه، ورغم شكوك الكبير حولها إلا أنّه لم يتخيل أنّها غوريلا.

وفي مشهد آخر تعجّب الكبير من معامله قريبة مربوحة «الغوريلا» العنيفة لنجلة العترة، وتخبرة مربوحة أنّها تحبه جدا مثل أولادها، معتقدا أنّها إحدى أقارب مربوحة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني، ورحمة أحمد «مربوحة» في دور زوجة الكبير أوي، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير أوي.