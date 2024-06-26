مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرات تعليمية لطلاب المدارس 2 يوليو

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مركز ومتحف المخطوطات التابعة لقطاع التواصل الثقافي مجموعة من المحاضرات وورش العمل للأطفال وطلبة المدارس، من سن 9 سنوات إلى 12 سنة، تحت عنوان: «شخصيات خلدها التاريخ»، في الفترة من 2 يوليو إلى 27 أغسطس.

تاريخ نشأة مكتبة الإسكندرية

تهدف المحاضرات إلى تعريف الطلبة بتاريخ نشأة مكتبة الإسكندرية القديمة وأهم الشخصيات التي ساهمت في بنائها وازدهارها، وكذلك عرض لشخصيات أبرز العلماء العرب الذين ساهموا في ازدهار العصر الذهبي الإسلامي في مجالات علمية مختلفة، إلى جانب عرض فيديو تعليمي يحتوي على أهم الاختراعات والاكتشافات العربية.

مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة

وأعلنت مكتبة الإسكندرية فتح أبوابها مجانا لطلبة الثانوية العامة، وذلك طوال فترة الامتحانات يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والاجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.