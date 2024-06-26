آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2024

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، عن آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، بالتزامن مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر.

وأظهرت أنّ سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر سجل تراجع بنحو 10 جنيهات ليسجل 3155 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكشفت شعبة الذهب، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن يسجل 3606 جنيهات، علمًا بأنّه العيار الأعلى سعرا في مصر الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية مبلغ 3155 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 2704 جنيهات في التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 بلغ نحو 2103 جنيهات بيعا للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 25 ألفا و240 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة خاصة وأن المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أسعار الذهب العالمية

اما عن أسعار الذهب العالمية فارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسجلت سعر الأوقية اليوم 2308 دولارات.