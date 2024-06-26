سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 26-6-2024.. اعرف وصل كام

كشفت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، عن آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-6-2024، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية التداولات الصباحية، بالتزامن مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، وجود استقرار في سعر الذهب ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 3160 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية.

وكشفت شعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر يسجل 2311 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر نظرا لجودته المرتفعة خاصة وأنه يدخل في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في بداية التعاملات 2160 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

استقرار سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر ويبلغ 2709 جنيهات، وهو العيار الأكثر مبيعًا في المدن والقاهرة.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات للبيع.

وسجل الجنيه الذهب 25 ألفا و280 جنيها.