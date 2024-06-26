تراجع طفيف في أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء 26-6-2024

حققت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا اليوم الأربعاء 26-6-2024 خلال بداية التعاملات، لتوسع خسائرها، إذ ظل المتداولون منحازون إلى حد كبير نحو الدولار تحسبًا لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.

ويتداول الذهب في الوقت الحالي حول نطاق منخفض البالغ 2300 دولار للأونصة، حيث زادت احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على توقعات الأسعار.

وانخفضت أسعار الذهب للعقود الفورية الذهب بنسبة 0.1% إلى2317 دولارا للأونصة، في حين انخفض عقود الذهب الآجلة في أغسطس بنسبة 0.1% إلى 2328.4 دولار للأونصة، وفق موقع «إنفيستينج».

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

اتجهت أسعار المعدن الأصفر نحو الانخفاض هذا الأسبوع، مع بقاء أحجام التداول محدودة حيث تترقب الأسواق بيانات التضخم الرقم القياسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها هذا الأسبوع.

ومن المقرر صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، ومن المرجح أن تكون عاملاً في توقعات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وأثارت الإشارات الأخيرة على مرونة الاقتصاد الأمريكي مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مساحة كافية لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وقد أكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذه الفكرة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أيضًا أن تقدم القراءة المنقحة للربع الأول الناتج المحلي الإجمالي المزيد من الإشارات حول الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع.