آخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة.. عيار 21 بكام؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة الآن 3160 جنيها للشراء، و3145 جنيهًا للبيع، وترصد «الوطن» أسعار الذهب، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة 3611 جنيهًا للشراء، 3593 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محال الصاغة 2709 جنيهات للشراء، 2697 جنيهًا للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2107 جنيهات للشراء، و2098 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3310 جنيهات للشراء، و3294 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 25 ألفًا و280 جنيها.