5 أطعمة للأطفال تحتوي على «فيتامين C».. تقوي المناعة وتقي من فقر الدم

يلعب «فيتامين c» دورا مهما في نمو عظام الأطفال وتقوية المناعة، كما يساعد على امتصاص الحديد، وعلى الرغم من أهميته الشديدة لصحة الأطفال وتواجده في العديد من الخضروات والأطعمة، ولكن يفتقر النظام الغذائي لدى العديد من الأطفال للعناصر الغذائية وكميات الفيتامينات اليومية اللازمة لنمو سليم.

5 أطعمة تحتوي على «فيتامين c»

توضح الدكتور مارفي نمر علام، استشاري التغذية العلاجية، في حديثها لـ«الوطن»، أن «فيتامين c» له أهمية كبيرة للأطفال، وخصوصًا في مراحل نموهم الأولى، إذ يساعد في تشكيل العظام وسلامة خلايا الدم الحمراء والأوعية الدموية وتحفيز الجهاز المناعي والوقاية من فقر الدم، لذلك نقدم أفضل خمس أطعمة تحتوي على «فيتامين c» هي:

1- الطماطم

توضح استشارية التغذية العلاجية، أن الطماطم من الخضروات المميزة، لاحتوائها علي فيتامين C الذي يساعد في تقوية الجهاز المناعي للأطفال ومكافحة الفيروسات والبكتيريا، وأيضًا يحمي من الإصابة بعسر الهضم والإمساك والانتفاخ، ويحتوي على مضادات الأكسدة، إذ تساعد على تقليل التعرض للسرطان ويحسن البصر لاحتوائه على فيتامين A، ولكن يجب تقليل تناولها لدى الطفل الذي يعاني من حساسية أو ارتجاع في المريء لتجنب حموضة المعدة.

2- السبانخ

إن السبانخ تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم وفيتامين A وC وE، وهذا يقوي العضلات ويعزز صحة العظام ويساعد الطفل على النمو، ويحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية التي تقوي حركة الرضيع، ولكن تنصح الدكتور «مارفي» بإدراج السبانخ بكميات قليلة في البداية وتدريجيًا ولا تنصح بوضعها في طعام الطفل قبل بلوغه سنة من عمره، لاحتوائها على «النترات» لصعوبة هضمها قبل ذلك.

3- الكرنب

الكرنب يساهم في تقوية الجهاز المناعي للأطفال لاحتوائه على فيتامين C الذي يعزز الجسم ومحاربة البكتيريا والفيروسات، إذ يحتوي علي الألياف التي تحسن حركة الأمعاء، إذ يساعد على الحماية من الإمساك، كما يساعد الكرنب على الحفاظ على مستوى سكر الدم، عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، ويحتوي أيضًا على البوتاسيوم الذي يحافظ على صحة القلب وضغط الدم.

4- اللفت

اللفت له فوائد عديدة لاحتوائه على نسب عالية من فيتامين سي والمعادن المفيدة للجلد ولجهاز المناعة، كما يحتوي اللفت على مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالأورام والتهابات المفاصل والأزمات الربوية، كما ينشط جهاز المناعة، ويحتوي اللفت على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز والألياف المفيدة، وتنصح استشارية التغذية العلاجية بتقديمه للطفل من عمر 6 شهور.

5- البرتقال

يُعد البرتقال من الفاكهة المفيدة للأطفال في جميع أعمارهم، خاصة خلال فترة نمو وتطور الجسم، إذ يُعد مصدرا طبيعيا للكالسيوم الذي يشارك في تكوين الهيكل العظمي والأسنان، وله دور مهم في تكوين خلايا جديدة، ويحسن حالة الجلد والشعر والأظافر، ويحتوي على «فيتامين C» ومفيد للوقاية من نزلات البرد ومنع التهابات الأذن المتكررة.

وتضيف الدكتورة «مارفي» أن معظم ثمار الحمضيات تحتوي على كمية كبيرة من «فيتامين C»، لكن البرتقال يحتوي بشكل خاص على مستويات عالية من الفيتامين، إذ يقلل من مخاطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة، ولكنه قد يعزز أيضا مناعة الشخص عند التعامل مع الفيروسات والالتهابات اليومية مثل نزلات البرد.