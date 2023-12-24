ماذا يحدث للجسم في حال نقص فيتامين سي؟.. «صحة الشرقية» تجيب وتوضح مصادره

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن مصادر فيتامين سي، وحذرت من تناوله بكمية كبيرة في هذه الحالة.

فوائد فيتامين سي للصحة

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، إن فيتامين سي يسمى أيضا اسكوربك أسيد من الفيتامينات التي تذوب في الماء وتوجد في بعض الأطعمة.

وأوضحت المديرية أن فوائد فيتامين سي تتمثل في أنه مضاد للأكسدة ويحمي الخلايا من التلف نتيجة عناصر تتكون في الجسم عندما يحول الطعام إلى طاقة، ومهم في تكوين الكولاجين «بروتين يساعد في التئام الجروح»، ويساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد ويساعد الجهاز المناعي في الحماية من الأمراض.

أطعمة غنية بفيتامين سي

وأشارت إلى أن هناك أطعمة غنية بفيتامين سي، هي «البرتقال، والفلفل الأخضر، والكيوي، والبروكلي، والكنتالوب والطماطم والبطاطس، والقرنبيط».

وأضافت مديرية الصحة، أنه في حال عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين سي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض الاسقربوط ويسبب إرهاق والتهابات وأحيانا نزيف للثة وفقد للأسنان وبقع حمراء على الجلد وألم في المفاصل والتئام ضعيف للجروح وتساقط الشعر.

وذكرت المديرية أن تناول كمية كبيرة من فيتامين سي يمكن أن تسبب الإصابة باسهال وميل للقيء وتقلصات في المعدة، ومن يحزن جسمه الحديد بشكل كبير فإن زيادة فيتامين سي يؤدي لتدمير بعض خلايا الجسم.