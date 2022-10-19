نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض الفيروسية خلال الشتاء.. منها تناول فيتامين سي

تشهد الإسكندرية خلال الفترة الجارية تغيرات جوية، إذ الأمطار الغزيرة في الساعات الماضية، والتي تصيب المواطنين بأمراض البرد والإنفلونزا الموسمية،

وبشأن ذلك قال الدكتور عثمان إسماعيل، استشاري طب الباطنة أن فصل الشتاء يتميز بالتقلبات الجوية التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الفيروسية والتي تصيب جميع الفئات العمرية، إذ نصح بغسل اليدين باستمرار للتخلص من الڤيروسات والبكتيريا العالقة باليدين.

ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة

ونصح خلال تصريحاته لـ«الوطن» بضرورة بدء ارتداء الجواكيت والملابس الثقيلة من الآن، وذلك للحفاظ على الجسم من الإصابة بالعدوى من خلال تجنب تقلبات الطقس بقدر المستطاع، وتقليل عدد مرات التعرض للهواء البارد الذي يسبب برودة للجسم، ما يؤدي إلى ضعفه أمام الفيروسات.

تناول فيتامين سي للتغلب على الإنفلونزا

ونصح «إسماعيل» بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين «سي»، إذ تعطي الجسم مناعة لمقاومة الفيروسات، والراحة والالتزام بالجلوس بالمنزل في أثناء التعرض لنزلات برد حتى التعافي ولعدم إصابة الآخرين بالعدوى، والابتعاد بقدر المستطاع عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا والبرد والحفاظ على المسافة الاجتماعية والتي تقدر بـ1 متر.

حالة الطقس في الإسكندرية

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت اليوم عن طقس مائل للحرارة نهارا على المدن الشمالية حيث تبلغ درجة الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة مئوية مع استمرار سقوط الأمطار بالإسكندرية والمدن الساحلية بالإضافة إلى انتشار السحب الركامية على الإسكندرية ومطروح وأمطار متفاوتة الشدة.

و أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان اليوم عن تفاوت شدة الأمطار بالمدن الساحلية لذا حذرت المواطنين بضرورة إرتداء الچواكيت والملابس الثقيلة نظرا للتوقعات بسقوط أمطار شديدة هذة الفترة على كلا من البحيرة ، و الإسكندرية، و مطروح ، و بورسعيد ، ودمنهور ، وكفر الشيخ ، ودمياط ، والعلمين ، والسلوم .