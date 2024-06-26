«التعليم» تكشف نظام إعارات المدرسين إلى عمان.. اعرف التفاصيل

خاطبت الإدارة العامة للإعارات الخارجية في وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بشأن الإعارة الخاصة بالمعلمين للعام الدراسي 2024-2025 وفقا لطلب سلطنة عمان لبعض التخصصات المختلفة للترشيح للإعارة، وموافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

الإعارات الخارجية للمعلمين في عمان

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أنّه طبقا لقواعد الترشيح المبدئي بأسماء المرشحين في التخصصات المختلفة، حيث سيتم التواصل مع المعلمين المرشحين من خلال الجانب العماني، على أن يدخل المرشح بيانته وفق شروط شغل الوظيفة والوثائق المطلوب إدراجها وهي «شهادة الثانوية العامة - المؤهل الدراسي - كشف الدرجات الصادر من الجامعة - شهادة الخبرة العملية - نسخة من جواز السفر المقروء إلكترونيا - صورة شخصية» عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يجب أن تكون سنوات الخبرة في مجال التدريس الواردة ببطاقة الوصف الوظيف تالية للمؤهل الدراسي وليست سابقة له، وتوافر جواز السفر المقروء إلكترونيا مع المرشح، يكون صالحا لفترة لا تقل عن 8 أشهر من تاريخ إبرام العقد في شهر يوليو، مع وجود رقم الهاتف المحمول وليس الرقم الأرضي، كون التواصل عبر الرسائل النصية.

ووجّهت الوزارة، المرشحين مبدئيا لـ سلطنة عمان للعام الدراسي 2024-2025 حال فتح الرابط الإلكتروني الخاص بلجنة الإعارات بسلطنة عمان، تسجيل أسمائهم والمطلوب بالبيانات الخاصة بالرابط لحين وصول اللجنة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.