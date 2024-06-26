وزير التعليم: حريصون على إعطاء كل طالب حقه أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2023-2024.

رافق الوزير خلال الزيارة، الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه فى عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرًا إلى أنّ عملية التصحيح الإلكتروني تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

التصحيح الإلكتروني والمراجعة

واستعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز، مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أنّ جميع التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.