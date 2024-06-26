وزير التعليم يكشف تفاصيل تصحيح الإجابات الخاطئة بالثانوية العامة

تفقد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال كنترول امتحانات الثانوية العامة 2024، وجميع الوحدات بداخله من مسح ضوئي للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، إذ تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق لتأكيد بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة، وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

خطوات التصحيح الإلكتروني الثانوية العامة

كما استعرض وزير التربية والتعليم، خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتمّ في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، إذ يصدر سيستم التصحيح الالكتروني إنذارًا للمراقب على السيستم لمراجعة الإجابة والتأكّيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي ظللها واختارها الطالب.

وأشاد وزير التعليم بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال، والتعاون المشهود بين جميع القطاعات.