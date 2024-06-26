أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26-6-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وبالأخص في سوق العبور، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها وفقا لبوابة سوق العبور لتجارة الجملة والتجزئة.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

كيلو عنب بناتي أصفر يتراوح بين 17 إلى 25 جنيها.

كيلو التفاح المصري يتراوح بين 15 إلى 37 جنيها.

كيلو بلح ثلاجة يتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

كيلو الكنتالوب يتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.

كيلو مانجو هندي يتراوح بين 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو تيمور يتراوح بين 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو زبدية يتراوح بين 16 إلى 22 جنيها.

كيلو مانجو سكري تتراوح بين 17 إلى 25 جنيها.

كيلو الكيوي يتراوح بين 60 إلى 120 جنيها.

كيلو الكمثرى المستوردة تتراوح بين 75 إلى 125 جنيها.

كيلو المشمش عمار يتراوح بين 20 إلى 50 جنيها.