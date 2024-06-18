أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم.. البرتقال بـ4 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم استقرارا ملحوظا، حيث يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 18-6-2024، وفقا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 4 إلى 6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر والأصفر ما بين 17 إلى 27 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو العنب الأسود ما بين 20 إلى 30 جنيها.

أسعار المانجو

وعن أسعارالمانجو، فيتراوح سعر كيلو المانجو الزبدة ما بين 20 إلى 30 جنيها، بينما يتروح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 20 إلى 40 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الخوخ البلدي ما بين 10 جنيهات إلى 40 جنيها، في حين يتراوح سعر كيلو البرقوق السكري ما بين 15 إلى 35 جنيهًا.