مصطفى بسيط يكشف كواليس جديدة من فيلم عصابة «الماكس»

كشف الفنان مصطفى بسيط، كواليس مشاركته في فيلم عصابة «الماكس»، الذي يُعرض ضمن مُوسم أفلام عيد الأضحى 2024، إذ تدور أحداثه في إطار كٌوميدي، ويحتل المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر بالسينمات.

كواليس جديدة لفيلم عصابة الماكس

ونشر مُصطفى بسيط مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، الذي جمع كل من «أوس أوس، أحمد فهمي، روبي»، خلال مشاهد مٌتعددة من تصوير فيلم عصابة الماكس في الصحراء وغيرها من مواقع التصوير، وقام بوضع الأغنية الدعائية للفيلم كترويج للفيلم، وهي بعنوان «خدلك بوسة».

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة «الماكس»، من بطولة أحمد فهمي، «روبي، أوس أوس، لبلبة، مصطفي بسيط، حاتم صلاح، حاتم صلاح، إلى جانب ضيوف الشرف من بينهم كريم فهمي، أحمد السقا، حمو بيكا، ومن تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، ومن إخراج حسام سليمان».