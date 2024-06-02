لبلبة تعلن شربها السجائر لأول مرة في حياتها.. "عصابة المكس" السبب

تستعد الفنانة لبلبة لطرح أحدث أفلامها بعنوان عصابة الماكس، والمقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2024، والذي يضم عددا كبيرا من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والكوميدي والدرامي.

وأوضحت الفنانة لبلبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحداث الفيلم كوميدية، واستمعت بها، وتنتظر ردود أفعال الجمهور على دورها لأنه جديد بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية تقوم بشرب السجائر وهو ما تعلمته من أجل الفيلم لأول مرة، مضيفة: «عمري في حياتي ما شربت سجاير وده معروف عني في الوسط الفني ودي كانت أول مرة واتعلمت مخصوص علشان الفيلم.. لكن الدور مكتوب كده ولازم أقدمه بالشكل المظبوط».

وتابعت أن الموسم الحالي يضم أفلامًا لنجوم الصف الأول، وهو حراك قوي للسينمات والفن المصري، متمنية أن تنال جميع الأفلام إعجاب الجمهور، وأن تحقق الإيرادات المرجوة لكل عمل لأنها مؤشر نجاح الأفلام بالشارع.

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويشارك في بطولة فيلم عصابة الماكس عدد كبير من الفنانين وهم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم كريم فهمي، أحمد السقا، حمدي المرغني، محمد ثروت، وآخرين وهو من إخراج حسام سليمان، وتأليف أمجد الشرقاوي.