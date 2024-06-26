ضبط المتهم بقتل والدته وشقيقيه في محافظة الغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز، بتصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية بدائرة المركز، خاصة بأقاربها، وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة.

بالانتقال والفحص جرى العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوي على بقايا عظام يشتبه في آدميتها وصاروخ كهربائي عليه آثار دماء، وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء «سكاكين» عليها آثار دماء.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الغربية وكفر الشيخ، عن أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات وابنتها ونجلها (مقيمين بالمنزل المشار إليه) وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل الأولى وشقيق الثانية والثالث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمكان اختبائه في إحدى المزارع بمحافظة كفر الشيخ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له، فقام بالتعدي عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء التي عُثر عليها بالمنزل، وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء في الحظيرة ولاذ بالهرب.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.