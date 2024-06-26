تنسيق مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية 2024 في الغربية.. شروط التقديم

أعلنت مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية 2024، شروط التقديم ودرجة التنسيق لقبول الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 2025 وذلك محافظة الغربية، عقب أيام من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية واعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تنسيق مدرسة we بالغربية للتكنولوجيا التطبيقية 2024

تعد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الغربية، واحدة من مدارس we المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، وتخضع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات، ويلتحق بها الطلاب بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، وتكون فترة الدراسة 3 سنوات، ويتم منح الطالب بعد ذلك، شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية وأيضا شهادة أكاديمية دولية وشهادات مهنية متخصصة، فضلا عن توفير فرص عمل.

شروط التقديم في مدرسة we بالغربية

ويتطلب من أجل التحاق الطلاب والطالبات إلى مدرسة we بالغربية للتكنولوجيا التطبيقية 2024 ، توافر عدة شروط منها:-

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

- لا يقل مجموعه عن 225 درجة ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- يتاح قبول الطلاب والطالبات من محافظتي الغربية والمنوفية.

- لا يزيد سن الطالب والطالبة عن 18 سنه في أكتوبر 2024.