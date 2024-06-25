محافظ الغربية: نعمل على خلق محاور مرورية جديدة داخل المدن

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الأجهزة التنفيذية مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن، وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

تفقد شوارع سمنود

جاء ذلك خلال جولته التفقدية في الشوارع والطرق المقترح رصفها بمركز ومدينة سمنود، وذلك خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وتفقد المحافظ الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

المقايسات الهندسية

ووجه المحافظ بالانتهاء من إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

وخلال الجولة وجه رحمي باستمرار زراعة أشجار مثمرة، وأخرى للزينة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.