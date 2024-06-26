حزب الحرية المصري: الحكومة اعتمدت على سياسة المصارحة في أزمة الكهرباء

أشاد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، بالمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بحضور وزيري الكهرباء والبترول، الذي قدم خلاله الاعتذار للشعب المصري، بسبب قطع الكهرباء، موضحا أن أزمة انقطاع الكهرباء وصلت في بعض المناطق عدة ساعات في وقت تمر به كل الأسر المصرية بتوقيت صعب وهو امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن تأثر الكهرباء على عدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالانتاج والعمالة.

ترشيد الكهرباء

وقال رجاء عطية، إن الفترة الحالية التي تمر بها مصر هي فترة عصيبة تتطلب تضافر الجهود من كافة القوى سواء الحكومة والشعب والمساندة للخروج من الأزمة ومواجهة التحديات، كذلك يتطلب من الحكومة سرعة التحرك نحو الموضوعات والقضايا الهامة التي تحتاج إلى الحل بشكل مباشر حتى لا تسبب في زيادة وتداعيات الأزمة، مثنيا على قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر بشأن أزمة انقطاع الكهرباء.

أزمة انقطاع الكهرباء

وأوضح عطية، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، وشرح أبعاد الأزمة يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي الذي دائما ما يصارح الشعب المصري بمجريات الأمور حول مختلف القضايا، مطالبا الحكومة بالعمل على توفير الطاقة الكافية والمستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وتابع، بأن قرار رئيس الوزراء بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء، يستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو أفضل الخيارات لتخفيف أحمال الكهرباء، ويجب على الجميع الالتزام به والالتفاف حوله للخروج من هذه الأزمة.