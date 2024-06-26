أستاذ علوم سياسية: تصريحات مدبولي تعكس اهتمام الدولة بإنهاء أزمة الكهرباء

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن أزمة الكهرباء التي يعاني منها الشعب، بسبب زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال، ترجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع درجات الحرارة، التي تشهدها البلاد حاليًا، ونقص المخزون الكافي من الغاز لتشغيل مصانع الكهرباء، في ظل امتحانات الثانوية العامة الموجودة في كل البيوت المصرية.

تخفيف الأحمال تعكس اهتمام الدولة

وأكد بدر الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن تخفيف الأحمال تعكس اهتمام الدولة المصرية والحكومة ومؤسساتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين والنظر لاحتياجاتهم ومطالبهم، والتعامل مع الأزمة للوصول إلى حل في أسرع وقت، مضيفًا أن أزمة الكهرباء تكمن في موارد الغاز، والتي طالت المصانع الإنتاجية الضخمة، مما قد يمثل مشكلة كبيرة على الإنتاج المصري.

الاستعانة بالدول المنتجة

وناشد مدبولي الحكومة بالعمل على إيجاد حلول مناسبة في أسرع وقت، مضيفًا: «أعتقد أنه قد يمكننا حل مشكلة أزمة الغاز، بالاستعانة بدول الجوار الأشقاء في دول الخليج والدول المنتجة للغاز، لإمداد مصر بالغاز، بجانب الاتجاه للعمل على توفير مستلزمات الغاز من الواردات، مما سينعكس بدوره على تحسين حياة المواطن المصري».

العمل لتحسين الأوضاع

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه لا بد من العمل الجاد على إيجاد حلول لتلك المعاناة التي يشعر بها المواطن، موضحًا: «لا بد أن تكون هناك أفعال واضحة وإجراءات فعلية، حتى يشعر المواطن بتحسن أوضاع الأزمة، ويتصدى للترويجات التي يستغلها البعض ضد الحكومة».