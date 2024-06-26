مروحة تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024.. انسى حرارة الصيف

يبحث كثير من الأشخاص عن مروحة تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024، خاصة مع موجات الحر الشديدة التي اجتاحت محافظات مصر خلال الفترة الماضية، لذا أتاحت مواقع التسوّق الإلكتروني العديد من الخيارات لشراء مروحة تعمل بالشحن تتوافق مع المتطلبات والإمكانيات المادية المختلفة لكل شخص.

مروحة تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024

هناك العديد من الأنواع المختلفة من المراوح التي تعمل بالشحن، والتي يختلف سعرها حسب الإمكانيات والمزايا التي توفرها للمستخدم وفقًا لما ذكره موقع flipkart.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أنواع المراوح التي تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024، كالتالي:

مروحة صغيرة محمولة بـ USB للشحن، وسعرها حوالي 295 جنيها.

نانوتك مروحة صغيرة، تستخدم على تامكتب، وتعمل كمروحة قابلة للشحن، سعرها حوالي 225 جنيها.

المروحة الصغيرة المحمولة التي تعمل ببطارية ليثيوم ايون قابلة لإعادة الشحن، مزودة بمنفذ USB، وتتميز بإمكانية العمل بـ 3 سرعات مختلفة، يبلغ سعرها حوالي 300 جنيه.

مروحة تعمل بالشحن للهروب من حر الصيف