مروحة تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024.. انسى حرارة الصيف
كتب:
آية الله الجافي
02:31 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
مروحة تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024
يبحث كثير من الأشخاص عن مروحة تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024، خاصة مع موجات الحر الشديدة التي اجتاحت محافظات مصر خلال الفترة الماضية، لذا أتاحت مواقع التسوّق الإلكتروني العديد من الخيارات لشراء مروحة تعمل بالشحن تتوافق مع المتطلبات والإمكانيات المادية المختلفة لكل شخص.
مروحة تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024
هناك العديد من الأنواع المختلفة من المراوح التي تعمل بالشحن، والتي يختلف سعرها حسب الإمكانيات والمزايا التي توفرها للمستخدم وفقًا لما ذكره موقع flipkart.
ونستعرض في السطور التالية أبرز أنواع المراوح التي تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2024، كالتالي:
- مروحة صغيرة محمولة بـ USB للشحن، وسعرها حوالي 295 جنيها.
- نانوتك مروحة صغيرة، تستخدم على تامكتب، وتعمل كمروحة قابلة للشحن، سعرها حوالي 225 جنيها.
- المروحة الصغيرة المحمولة التي تعمل ببطارية ليثيوم ايون قابلة لإعادة الشحن، مزودة بمنفذ USB، وتتميز بإمكانية العمل بـ 3 سرعات مختلفة، يبلغ سعرها حوالي 300 جنيه.
مروحة تعمل بالشحن للهروب من حر الصيف
- المروحة المكتبية الصغيرة المحمولة بمشبك ولها مدخل شحن USB، والتي تتميز بقوة 2000 مللي أمبير في الساعة، يبلغ سعرها حوالي 390 جنيها.
- مروحة مكتب صغيرة من بخاخ رذاذ، تحتوي على ضوء ليد ليلي وتعمل بالبطارية، قابلة للشحن عن طريق USB يصل سعرها إلى 429 جنيها.
- مروحة جيب محمولة صغيرة قابلة للشحن USB ببطارية 2000 مللي أمبير في الساعة، يبلغ سعرها حوالي 400 جنيه مصري.
- مروحة تدوير الهواء صغيرة ومحمولة بإضاءة LED قابلة لإعادة الشحن بمنفذ USB، يبلغ سعرها حوالي 500 جنيه.