تفاصيل قبول دفعة جديدة في معهد التمريض بمستشفى العبور بكفر الشيخ

أعلن المعهد الفني للتمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة بكفر الشيخ قبول دفعة جديدة بالمعهد من الطالبات للعام الدراسي 2023- 2024، بحد أدنى 250 درجة، والقبول لأعلى مجموع.

قبول دفعة جديدة بالمعهد الفني للتمريض

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ، في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

شروط التقديم بالمعهد الفني للتمريض

وتتمثل شروط التقديم بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ فيما يلي:

- مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات.

- أنّ تكون الطالبة المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

- الحصول على شهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024 مع إجادة لغة إنجليزية أولى أو ثانية.

- القبول طبقاً لأعلى المجاميع بعد اجتياز جميع الاختبارات والنجاح فيها على أنّ يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- العدد المستهدف قبوله هو من 25 إلى 30 طالبة فقط «فصل واحد فقط».

- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة والمقدرة بـ5 سنوات.

- أنّ تكون المتقدمة من أبناء مركز ومدينة كفر الشيخ فقط وتكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية من إدارة كفر الشيخ التعليمية شرق وغرب فقط حفاظاً على مبدأ التوطين والتوزيع الجغرافي.

- يتم مراجعة الملفات واستلام رسوم ملف التقديم حسب الجدول المرفق ويتم غلق باب القبول فور استكمال الملفات المطلوبة للتصفية.

- لا يتم تسليم أي أصول أوراق إلا في حالة قبول الطالبة بالمدرسة على أنّ لا يتم تسليم الملفات مرة أخرى في حالة عدم قبول الطالبة لأي سبب سواء الرسوب في الاختبارات أو المجموع وللمدرسة الحق في الاحتفاظ بالملفات المتقدمة جميعها.

- عدم قبول أي طالبة من خارج المحافظة وعدم النقل من محافظات أخرى خلال مدة الدراسة.

- ضرورة اجتياز الطالبات المتقدمات للالتحاق بالمدرسة الاختبارات الآتية، وذلك للحصول على الترتيب والحصول على 7 من 10 درجة النجاح في كل من الاختبارات كلاً على حدة:

1- اختبار اللغة العربية «الإملاء شفوي وتحريري».

2- اختبار اللغة الإنجليزية «شفوي وتحريري».

3- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- يتم استبعاد الطالبات بعد كل اختبار في حالة الرسوب وعدم استكمال بقية الاختبارات.

- يتم ترتيب الطالبات الناجحات في الاختبارات حسب المجموع من الأعلى إلى الأقل ويتم عمل القومسيون الطبي لأعلى المجاميع المختارين للقبول.

- في حالة الانتهاء من جميع الاختبارات وقبول الطالبات يتم استكمال جميع الأوراق الأصول وتعهد ولي الأمر بالإقرارات المطلوبة ومطابقة الشهادة الإعدادية مع أصل الكنترول واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو وجود تزوير في في أوراق الطالبة يتم استبعادها.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ

أما الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ فهي:

- صورة شهادة الإعدادية حديثة طبق الأصل 2023 - 2024.

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة مدون بها عنوان الطالب الفعلي الحالي واضح.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأبوين.

- أصل شهادة حسن سير وسلوك.

- 6 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم رباعي كمبيوتر.

- ملف «حافظة أوراق دوسيه كبسولة مقوى».

- أصل بيان النجاح «الثالث الإعدادي» من الإدارة التعليمية بكفر الشيخ

معلومات عن المعهد الفني للتمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي

جدير بالذكر أنّه تم افتتاح المعهد الفني للتمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ في عام 2019، ويضم 6 فصول، وهو خاص بالطالبات فقط، وتبلغ مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات.