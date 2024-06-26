«تضامن كفر الشيخ»: تسليم 1155 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوي الهمم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تسليم 1155 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوي الهمم على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم.

تقديم الدعم المتواصل إلى ذوي الهمم

جاء ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تُقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم، من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل، وتأمين الدخل الكافي لهم، والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية، مؤكدةً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.

دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

وأوضحت «جلالة»، أنّ القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلةً: «نشهد في العصر الحالي طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية»، مشيرةً إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة.