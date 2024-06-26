تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 في محافظة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 محافظة كفر الشيخ، وهي مدرسة حكومية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات، ومدة الدراسة بها 3 سنوات، وهي ضمن بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية.

تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 محافظة كفر الشيخ

وترصد السطور التالية تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 محافظة كفر الشيخ، ومميزات وأقسام وشروط التقديم، حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الإدارة الدولية.

- الحصول على شهادة أكاديمية دولية وشهادات مهنية متخصصة.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بالسنترالات والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة.

- الحصول على شهادات مهنية متخصصة.

- توفير فرص وظيفية بالشركة والشركات التابعة والشركات المتخصصة العاملة بالقطاع.

- توفير جميع المستلزمات المدرسية.

- توفير تابلت لكل طالب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.

أقسام مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- اتصالات.

- شبكات وأمن المعلومات.

- تطوير مواقع وبرمجيات والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة.

شروط التقديم مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023 - 2024.

- ألا يقل مجموعه عن 225 درجة ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة كفر الشيخ.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

المنهج الدراسي لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- أنّ يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أنّ يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي، ويتحمل الطالب جزءا من التكاليف الإجمالية تقدر من خلال الشركة المصرية للاتصالات ويتم سدادها على أقساط.

وعقب الإعلان عن تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 2024 محافظة كفر الشيخ يُمكن للطلاب الراغبين في التقديم الدخول إلى موقع وزارة التعليم والتقديم بعد استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.