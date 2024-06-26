ماجد المهندس يطلق «لو زعلان» من «جوازة توكسيك» باللون المصري (فيديو)

أطلق النجم ماجد المهندس أحدث أعماله الغنائية باسم «لو زعلان» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وعلى المنصات الرقمية المختلفة ضمن الحملة الترويجية لفيلم «جوازة توكسيك» بطولة النجمة ليلى علوي وعدد كبير من النجوم، تمهيدًا لإطلاقه مطلع يوليو المقبل، بدور العرض السينمائية.

تفاصيل أغنية لو زعلان

أغنية «لو زعلان» لفيلم جوازة توكسيك من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة، ومن ألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر وتسجيل صوت ماجد مهندس عمر صلاح وجيتار مصطفى نصر وطبلة أحمد عيادي وأكورديون وائل النجار وصولو كيبورد محمود شاهي وتسجيل ياسر أنور استوديو 5، ومن إنتاج محمد حامد وتوزيع حصري «ورنر ميوزك»، وهي التجربة الأولى للمهندس باللهجة المصرية في فيلم سينمائي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم «جوازة توكسيك» هو فيلم كوميدي جديد من بطولة النجمة ليلى علوي، وبمشاركة بيومي فؤاد، محمد أنور، وملك قورة، تامر هجرس، وهيدي كرم، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.