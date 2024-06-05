رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد أنور ينتهي من تصوير فيلم جوازة توكسيك تمهيدا لعرضه بدور السينما

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:11 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
محمد أنور

محمد أنور

انتهى الفنان محمد أنور من تصوير مشاهده في فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنانة ليلى علوي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وقال محمد أنور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه سعيد بالمشاركة في فيلم جوازة توكسيك، لأن يقدم شخصية مختلفة في العمل، متمنيًا أنَّ ينال إعجاب الجمهور والنقاد.

بوستر فيلم جوازة توكسيك

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للعمل، خلال الأيام القليلة الماضية، وظهر عليه بيومي فؤاد وليلى علوي ومحمد أنور وملك قورة، وفي الخلف هيدي كرم وتامر هجرس والراقصة جوهرة.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول «كريم» و«فريدة» اللذان يريدان الزواج، فتتصادم العائلات مع بعضها، فتكون عائلة «كريم» محافظة، ووالديه لا يوافقان على خلفية «فريدة» الليبرالية المتحررة، فيلجأ كلا منها إلى سلسلة من الحيل، والمقالب الكوميدية والمضحكة لإيقاف الزفاف.

اقرأ المزيد:

محمد أنور يدعم الأهلي قبل مباراة الزمالك: «جمعة مباركة».. (فيديو)

الرئيس السيسي وجه بعلاجه.. أول تعليق من والدة الطفل الفلسطيني محمد أنور بعد وصولها مصر

أسرة الطفل الفلسطيني محمد أنور تكشف تفاصيل حالته قبل استجابة السيسي لعلاجه

أزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد أنور السادات

تكريم أقرب الأصوات محاكاة للشيخ الشحات محمد أنور في مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن
بقلم أحمد عبد الرحمن