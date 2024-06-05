محمد أنور ينتهي من تصوير فيلم جوازة توكسيك تمهيدا لعرضه بدور السينما

انتهى الفنان محمد أنور من تصوير مشاهده في فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنانة ليلى علوي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وقال محمد أنور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه سعيد بالمشاركة في فيلم جوازة توكسيك، لأن يقدم شخصية مختلفة في العمل، متمنيًا أنَّ ينال إعجاب الجمهور والنقاد.

بوستر فيلم جوازة توكسيك

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للعمل، خلال الأيام القليلة الماضية، وظهر عليه بيومي فؤاد وليلى علوي ومحمد أنور وملك قورة، وفي الخلف هيدي كرم وتامر هجرس والراقصة جوهرة.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول «كريم» و«فريدة» اللذان يريدان الزواج، فتتصادم العائلات مع بعضها، فتكون عائلة «كريم» محافظة، ووالديه لا يوافقان على خلفية «فريدة» الليبرالية المتحررة، فيلجأ كلا منها إلى سلسلة من الحيل، والمقالب الكوميدية والمضحكة لإيقاف الزفاف.