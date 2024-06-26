لمدة 9 ساعات.. قطع المياه عن شارونة بالمنيا لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، انقطاع مياه الشرب غدا الخميس، عن مجلس قروي شارونة، بداية من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء، لأعمال الصيانة.

انقطاع مياه الشرب عن شارونة بالمنيا

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مجلس قروي شارونة والقرى التابعة له والتي تتغذى من محطة مياه شارونة المرشحة شرق النيل، لوجود أعمال صيانة داخلية بالمحطة.

خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».