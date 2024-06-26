محافظ المنيا: تسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لدفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، حضر الاجتماع اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وممثلو الإدارات والجهات المعنية.

متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية

أكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكداً ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.

فحص الطلبات لضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة

وشدد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لتوعية المواطنين بضرورة استكمال ملفات التصالح، موضحاً أن الملف يُعتبر لاغياً بعد 6 أشهر من تاريخ التقديم، إذا لم تُستكمل كافة البيانات والإجراءات المطلوبة مشيراً إلى ضرورة الإسراع في إجراء المعاينات وفحص الطلبات لضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة.

أعلن المحافظ عن بدء الموجة 23 لإزالة التعديات، والتي من المقرر أن تنطلق في 6 يوليو القادم، مؤكداً على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على أملاك الدولة وضبط المخالفات.