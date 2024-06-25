«3 مراحل».. المنيا تستعد لإطلاق الموجة الـ23 لإزالة التعديات في 6 يوليو

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء التجهيزات لانطلاق الموجة الـ23 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو المقبل، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، وذلك لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات المخالفة بشكل فورى تحقيقا للصالح العام.

مناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات

وعقد المحاظ اجتماعا موسعا لمناقشة كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجه 23 لإزالة التعديات بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر صلاح مساعد مدير أمن المنيا، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الموجة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية.

وضع خطة متكاملة لرصد حالات البناء المخالف

وأشار المحافظ إلى وضع خطة متكاملة لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف والتعامل معها فى المهد ، وإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة، وتحديث قاعدة البيانات وإعداد حصر للحالات بالتنسيق مع جهات الولاية ، مؤكدًا على ان المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأملاكها.