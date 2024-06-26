محافظ المنيا يلتقي وفد شركة القناة للسكر.. ويشارك في ندوة عن أورام الثدي

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، وفدًا من شركة القناة للسكر برئاسة الدكتور كامل عبد الله، المدير التنفيذي والعضو المنتدب، لمناقشة آليات العمل، وبحث سبل الدعم، لإزالة أي معوقات تواجه الشركة.

رفع وعي سيدات الريف بأعراض أورام الثدي

على هامش اللقاء، شارك محافظ المنيا في ندوة توعوية تهدف إلى رفع الوعي بين السيدات الريفيات، بأعراض أورام الثدي، وأهمية الفحص والكشف المبكر، بالتعاون بين شركة القناة للسكر ومؤسسة بهية، بمشاركة 320 سيدة، وعدد من الرائدات الريفيات، ومسؤولات تكافؤ الفرص على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة الأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

تنفيذ العديد من مبادرات صحة الأسرة

أكد المحافظ خلال كلمته في الندوة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم صحة الأسرة، خاصة المرأة والطفل، مشيداً بالدور التوعوي لمؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية، في تحسين مستوى الرعاية والخدمات الصحية، مقدما الشكر لمؤسسة بهية على مجهوداتها لخدمة أهالينا.

وأعلن المحافظ، دعم شركة القناة للسكر للمحافظة بثلاثة أجهزة للكشف المبكر عن أورام الثدي، كمساهمة منها لأهالي المحافظة، مثمنًا دور الشركة في دعم المجتمع المحلي، وجهودها في تعزيز الصحة العامة.