لطيفة تتحدث عن علاقتها بوالدتها بعد رحيلها: «هي اللي وقفت معايا»

علاقة لطيفة بوالدتها كانت وطيدة لدرجة كبيرة، فلم تكن علاقة أم بوالدتها فقط، ولكن كان يجمع بينهما حب وصداقة وأشياء أخري مميزة، وقد عانت لطيفة خلال الفترة الأخيرة من حياتها بعد مرض والدتها ودخولها إحدى المستشفيات، حتى التقطت أنفاسها الأخيرة هناك .

علاقة لطيفة بوالدتها

«عمري كله في ذمة الله»، هكذا تحدثت الفنانة لطيفة عن والدتها الراحلة لطيفة بعد رحيلها، وقد سبق وتحدثت عنها في لقاءات تلفزيونية سابقة قائلة، «أتذكر والدتي عندما كنت صغيرة في العمر، بعد وفاة والدتي تعبت بصورة كبيرة، وعشان أعيش أخدت 40 حقنة، حتى أقدر أوقف على رجلي، أمي هي اللي وقفت معايا».

لطيفة تتحدث عن علاقتها بوالدتها

وأضافت الفنانة لطيفة، «أمي كانت أقرب شخص لي ووقفت بجواري في جميع مواقفي الصعبة، ومن ناحية الوسط الفني والغناء فكانت تستمع إلى الأغاني قبل طرحها، وأنا صغيرة لما كنت أغنّي وأقلّد منيرة، كانت تقول لي لأ ابعدي عن ده وغنّي أنتي وسمعيني، كنت أغني لأسمهان، وأم كلثوم، وهي تسمع وتصححلي، هذه هي أمي».

وتجمع لطيفة علاقة قوية بوالدتها حيث تحرص على نشر صور تجمعها معا في عيد مولدها وعيد الأم، وتصفها دائما بأنها المدرسة الأولى بالنسبة لها في الحياة.