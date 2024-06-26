ظهرت الآن.. رابط نتيجة الطلاب المصريين بالخارج لجميع صفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتيجة امتحانات الدور الأول للطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على النتيجة

وكشفت وزارة التربية والتعليم، خطوات الحصول على نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الثاني 2024، وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار بوابة أبناؤنا في الخارج.

- الضغط على نتيجة الطلاب المصريين في الخارج الدور الأول.

- الضغط على تسجيل الدخول بحساب Microsoft إذا كنت تمتلك حساب مسبق على O365، أو لإنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail

- أو اضغط تسجيل الدخول بحساب Google، إذا كنت تمتلك حساب Gmail مسبق أو لإنشاء حساب جديد من خلال Gmail.

- تسجيل الدخول.