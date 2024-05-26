تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية.. متى تظهر النتيجة؟

أكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على البدء في عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية يوم الخميس الماضي عقب انتهاء الامتحانات التي استمرت لمدة أسبوع في جميع المدارس.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

وتابع «الفولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتابع على مدار الساعة عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، موجها بتحري الشفافية والدقة أثناء الاطلاع على الإجابة من الطلاب لإعطاء جميع الطلاب حقوقهم، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من التصحيح تتم المراجعة النهائية لمدة يومين، وبعد ذلك يتم توزيع النتيجة على المدارس.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي بدأت يوم 16 مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع إلى يوم 22 مايو، لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل.