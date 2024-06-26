نائب رئيس حزب المؤتمر: 30 يونيو نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل وتصحيح مسار

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنَّ ثورة 30 يونيو بداية المعركة المُقدسة للبناء والتنمية، التي جاءت وفقاً لإرادة شعب ومسيرة وطن، مٌوضحاً أنَّ 30 يونيو لم تكن حدثا عابرا أو مجرد حراك سياسي؛ إنما نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للوطن وتصحيح مسار.

إرادة الشعب انتفضت في مواجهة ضلالات الجماعة الإرهابية

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه من الأهمية بمكان إعادة التذكير بما حدث في 30 يونيو، وأن إرادة الشعب انتفضت في مواجهة ضلالات الجماعة الإرهابية التي اختطفت الدولة من أيدي الشباب الذي طمح بمستقبل أفضل لبلاده.

استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب

وتابع: «الميادين التي تفجرت في ثورة 30 يونيو.. هي ميادين مصر التي تفجرت بصوت الشعب المصري لكتابة سطر جديد في تاريخ مصر ونجحت في استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب وبحور الدم التي كانت تسيل في شوارعنا، وهي نقطة للتذكرة ليتذكر الشعب ما كانت ستؤول إليه الأمور وحال الدولة».