رئيس «النواب»: ثورة 30 يونيو غيّرت مجرى التاريخ المصري الحديث

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، قال فيها: «بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن».

30 يونيو ذكرى فارقة في تاريخ الوطن

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها، مضيفًا: «تحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد».

ووجه رئيس مجلس النواب تحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعا، موجهًا التهنئة إلى مصر شعبًا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.