عناوين مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة الفيوم.. 6 شروط

تستعد مديرية الصحة لبدء تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية، والذي يعد أحد أهم وأفضل بدائل الثانوية العامة التي يقبل الطلاب عليها، بسبب ضمان وظيفة حكومية فور التخرج، فيما يتساءل الطلاب عن أماكن وعناوين مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة الفيوم، والحد الأدنى لقبول ملفات الطلاب والطالبات في مختلف مدارس التمريض، لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الصحة.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» قائمة أماكن وعناوين مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة الفيوم، والشروط، والأوراق المطلوبة، والموعد والحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض 2024 محافظة الفيوم.

عناوين مدارس التمريض 2024 بنين

وتضمنت عناوين مدارس التمريض 2024 بنين في محافظة الفيوم، وعددها مدرستان فقط كالآتي:

- مدرسة تمريض داخل الوحدة الصحية بقرية اللاهون.

- مدرسة تمريض داخل مستشفى مطرطارس.

عناوين مدارس التمريض 2024 بنات

أما أماكن وعناوين مدارس التمريض 2024 بنات في محافظة الفيوم، فتتضمن الآتي:

- مدرستا تمريض بندر ومركز الفيوم بنات داخل مستشفى الفيوم العام.

- مدرسة تمريض طامية بنات داخل مستشفى طامية المركزي.

- مدرسة تمريض سنورس بنات داخل مستشفى سنورس المركزي.

- مدرسة تمريض إطسا بنات داخل مستشفى إطسا المركزي.

- مدرستا أبشواي ويوسف الصديق داخل مستشفى أبشواي المركزي.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

ويبلغ الحد الأدنى لقبول ملفات الطلاب في تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 نحو 260 درجة، على أن يتم قبول الطلاب وفقًا للمجاميع الأعلى فالأقل، على أن يتم إعلان الحد الأدنى للتنسيق فور انتهاء أعماله.

موعد تنسيق مدارس التمريض 2024

ويبلغ عدد مدارس التمريض 2024 في محافظة الفيوم نحو 9 مدارس منهم 7 للبنات، وإثنين فقط للبنين، فيما يبدأ تلقي ملفات الطلاب في تنسيق مدارس التمريض 2024 مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما صرحت الدكتورة أسماء الشريف مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات بمديرية الصحة بالفيوم، وذلك لكي يكون الطلاب قد حصلوا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، نظرًا لأنّه لن يُقبل بيان النجاح.

رابط تقديم مدارس التمريض 2024

وجرى تخصيص رابط تقديم مدارس التمريض 2024، وذلك للتقديم في مالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالوحدات التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، للعام الدراسي 2024/2025، والتي بدأت في تلقي ملفات الطلاب في الفترة من 10 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل، وذلك من خلال الضغط «هنا».

شروط الالتحاق بمدارس التمريض

وحددت مديرية الصحة شروط الالتحاق بمدارس التمريض بعد الإعدادية 2024 محافظة الفيوم كالآتي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

- اجتياز كافة الاختبارات وتتضمن إملاء، وقدرات، وكشف هيئة، واختبار نفسي.

- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- أن يتقدم في نفس المركز الذي حصل على شهادته الإعدادية منه ويقيم فيه.

- أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- غير متزوج ويقدم إقرار بالتفرغ وعدم الزواج طوال فترة الدراسة.