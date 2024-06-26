عاجل.. تنسيق التمريض 2024 في جميع المحافظات.. اعرف الحد الأدنى للتقديم

عقب إعلان تنسيق التمريض 2024 في عدد كبير من المحافظات، تستعد مديريات الصحة لتلقي طلبات التحاق الطلاب بالتزامن مع صدور شهادة الصف الثالث الإعدادي 2024، ثم ستبدأ في عقد الاختبارات لتحديد المقبولين في كل محافظة وفقًا لحاجتها، إذ حددت وزارة الصحة شروط القبول في جميع المحافظات.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن تنسيق التمريض 2024 في جميع المحافظات، متضمنًا الحد الأدنى للقبول، والأوراق المطلوبة، وموعد التقديم، وشروط القبول في تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 بالمحافظات كافة، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

شروط تنسيق التمريض 2024 في المحافظات

وحددت وزارة الصحة في بيان لها، شروط تنسيق التمريض 2024، الذي يأتي كأحد أهم بدائل الثانوية العامة في جميع المحافظات، وتضمنت الآتي:

الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ما يعادلها. أن يكون المتقدم غير متزوج ويقر بالتفرغ وعدم الزواج طوال الدراسة. دراسة اللغة الإنجليزية سواء كلغة أولى أو ثانية. حسن السير والسلوك، وأنّ يكون الطالب مصري الجنسية. اجتياز الاختبارات كافة وكشف الهيئة.

تنسيق التمريض 2024 في الشرقية

وكشفت مديرية الصحة، اختلاف الحد الأدنى لتقديم الملفات في تنسيق التمريض 2024 في محافظة الشرقية من مركز لآخر، على أن يتم قبول الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع، إذ تبلغ نحو 225 في الأحرار بالزقازيق، و260 درجة في العزازي، و245 درجة في العاشر من رمضان، و255 درجة بالشؤون الصحية بنات وبنين.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الغربية

وتستعد مديرية الصحة لإعلان تفاصيل تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الغربية خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتسنى للطلاب الاستعداد للتقديم في مطلع يوليو المقبل، فيما من المتوقع وفقًا للمؤشرات الأولية، أنّ يكون الحد الأدنى لقبول الملفات نحو 234.5 درجة، وفقًا لنسب النجاح.

تنسيق التمريض 2024 في الجيزة

وبحسب محافظة الجيزة، فإنّه من المقرر أن يتم إعلان تنسيق التمريض 2024 مطلع الأسبوع المقبل الذي سيكون على مرحلتين، إذ من المقرر أن يبدأ قبول الملفات للمرحلة الأولى من 260 درجة.

تنسيق التمريض 2024 في القاهرة

ووفقًا للمؤشرات الأولية، فإنّه من المتوقع أن يأتي الحد الأدنى لقبول ملفات الطلاب في تنسيق التمريض 2024 بمحافظة القاهرة من 250 درجة في المرحلة الأولى.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 في كفر الشيخ

وجرى اعتماد تنسيق التمريض بعد الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024، التي تضم 14 مدرسة بمختلف المراكز، إذ جرى تحديد الحد الأدنى لقبول الملفات من 265 درجة، على أن يبدأ التقديم في الفترة من 1 وحتى 15 يوليو المقبل، وفقًا للمجاميع الأعلى فالأقل.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 في المنوفية

وفيما يخص تنسيق التمريض بعد الإعدادية محافظة المنوفية، فقد كشفت الدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه سيجري قبول الطلاب أصحاب أعلى مجموع المتقدمين بأوراقهم في كل مركز، شريطة اجتياز كل الاختبارات.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 في الفيوم

وفيما يخص تنسيق التمريض بعد الإعدادية بمحافظة الفيوم، فإنّه جرى تحديد الحد الأدنى لقبول الملفات من 260 درجة مثل العام الماضي، بينما يتم اختيار الطلاب أصحاب المجموع الأعلى، على أن يبدأ التنسيق مطلع شهر يوليو فور تسليم شهادة نتيجة الصف الثالث الإعدادي ولمدة 15 يومًا.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 في الإسكندرية

وانطلقت أعمال تنسيق التمريض 2024 في محافظة الإسكندرية، في 22 يونيو الجاري وتستمر حتى 9 يوليو المقبل، إذ بدأت مديرية الصحة في قبول ملفات الطلاب الحاصلين على 255 درجة فأكثر.

تنسيق التمريض 2024 في جميع المحافظات

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في بني سويف: يتحدد وفقًا للمجاميع الأعلى، ويختلف من مركز لآخر.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في المنيا: يبدأ من 230 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في أسيوط: 276 درجة تقريبًا.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في قنا: 260 درجة مثل العام المنصرم.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الوادي الجديد: يحدد وفقًا للمجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في سوهاج: 260 درجة كحد أدنى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الأقصر: المجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 أسوان: لم يتم تحديده.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الإسماعيلية: 260 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في السويس: 265 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في بورسعيد: المجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في البحيرة: 277 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في دمياط: 225 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في القليوبية: 269 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في مطروح: 260 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في جنوب سيناء: وفقًا للمجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في شمال سيناء: المجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في البحر الأحمر: المجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الدقهلية: المجاميع الأعلى من المتقدمين.