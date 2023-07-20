موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

يرغب العديد من المواطنين وعملاء البنوك المختلفة في معرفة موعد عودة عمل البنوك مرة أخرى بعد إجازة لمدة 4 أيام أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرا بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو.

إجازة البنوك 4 أيام تبدأ من اليوم

وأعلن البنك المركزي في بيان رسمي له أصدره منذ أيام أن سوف يتم تعطيل العمل داخل البنوك المصرية لمدة 4 أيام كاملة بداية من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يوليو المقبل.

وأعلن البنك المركزي أن الإجازة تأتي بمناسبة الاحتفال بكل من رأس السنة الهجرية الجديدة، وعيد ثورة 23 يوليو.

موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء الإجازة

وكشف البنك المركزي المصري في بيانه أنه سوف يتم استئناف العمل داخل البنوك المصرية في صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 24 من شهر يوليو الجاري.

هل البنوك تعمل اليوم الخميس؟

وتسائل العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن «هل البنوك تعمل اليوم الخميس؟»، وحسب ما أعلنه البنك المركزي فإن آخر أيام عمل البنوك كان أمس الأربعاء، وإن الإجازة بدأت من اليوم الخميس، على أن يعود العمل بشكل طبيعي يوم الثلاثاء المقبل بشكل طبيعي من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وإجازة أسبوعية أيام الجمعة والسبت.