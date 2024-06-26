تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية في ديرب نجم بالشرقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم، حيث يمكن للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الالتحاق بالمدرسة التي ستفتح باب تلقي الطلبات خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم

وأوضحت الوزارة أن تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم 230 درجة، لافتة إلى أن مدة الدراسة بها 3 سنوات، وتشمل التخصصات الدراسية الكهرباء والميكانيكا، ويعتمد المنهج الدراسي على العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي.

مميزات الدراسة في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم

وأوضحت المدرسة خلال بيان لها، أن مميزات الدراسة تتمثل في التالي:-

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك المنهج الدراسي الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيس تنقل الطلاب لأماكن التدريب

- وجبة غذائية

شروط التقديم في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم.

ولفتت المدرسة إلى أن شروط التقديم في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم هي:-

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023- 2024.

- لا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024