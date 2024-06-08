الكليات المتاحة بعد مدرسة السويدي 2024.. والأوراق المطلوبة للتقديم

تعتبر مدارس السويدي من المدارس التي تعتبر محط أنظار الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عقب الانتهاء من المرحلة الإعدادية، ونشرح لكم في التقرير التالي الكليات المتاحة بعد مدرسة السويدي 2024، وأيضا شروط الالتحاق بها، علما بأنه لم يتم الإعلان عن تنسيق مدرسة السويدي حتى الآن.

الكليات المتاحة بعد مدرسة السويدي 2024

ووفقا لآخر تنسيق في العام الماضي، فإن الكليات المتاحة بعد مدرسة السويدي 2024 جاءت كالتالي:

تكنولوجيا الأوتوترونكس.

تكنولوجيا الميكاترونكس والمتجددة.

الأطراف الصناعية.

الأجهزة التقويمية.

تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة.

شروط الالتحاق بمدرسة السويدي 2024

يُشترط أن يكون المُتقدم مصري الجنسية.

ألا يتخطى عُمر الطالب 18 عامًا.

اجتياز المُتقدم جميع اختبارات القبول والشروط اللازمة لكل تخصص حسب رغبته.

تقديم صورة شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

إحضار صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر المُتقدم.

صورة من الشهادة الإعدادية.

صورة واحدة شخصية حديثة للطالب مقاس 4 × 6.

أقسام مدرسة السويدي 2024

تتمتع مدرسة السويدي باحتوائها على عدد كبير من الأقسام المتنوعة في مجال التكنولوجيا والتطبيقية، وجاءت أقسام مدرسة السويدي 2024 على النحو التالي:

تركيبات ميكانيكا.

تخصص الميكانيكا.

الحلي والمجوهرات.

تخصص مكونات الطاقة.

الإلكترونيات والكهرباء.

تخصص تكنولوجيا النقل.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

صناعة الأغذية.

تكنولوجيا الطباعة.

تخصص الحديد والصلب.

تخصص البرمجيات.

تخصص اللوجستيات.

الصناعات الكيماوية.

الصيانة الكهربائية.