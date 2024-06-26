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«الداخلية» تمد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاوني الأمن

كتب:

محمد بركات
08:45 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاونى الأمن «ذكور فقط» حتى الخميس 4/7/2024.

يأتي ذلك استكمالاً لإعلان الوزارة عن بدء قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن «ذكور فقط - الدفعة العاشرة» من الراغبين في الالتحاق ممن ينطبق عليهم شروط القبول خلال الفترة من 18/5/2024 وحتى يوم 27/6/2024، حيث تجرى الاختبارات بمعاهد معاونى الأمن (طرة بالقاهرة – البحيرة «مدخل مدينة وادى النطرون» – مدينة 6 أكتوبر بالجيزة «طريق الواحات» – تأهيل الأفراد بسوهاج «حي الكوثر»).

ونظراً للإقبال الشديد من المتقدمين فقد تقرر مد فتح باب التسجيل الإلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة حتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024 .

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