في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. «الداخلية»: ضبط كميات بـ3.5 مليار جنيه في 6 أشهر

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، فرصةً للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها، وتعد مصر من أكثر الدول التي تتميز أجهزتها الأمنية بالاحترافية في التصدي لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها في ظل تنامي ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الاصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة في التهريب والتوزيع والدفع إلكترونيا.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في النصف الأول من العام الحالي في ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب، استخدمت فيها وسائل مبتكرة لإخفاء المخدرات، بمضبوطات بلغت 550 كيلوجرام لمخدر الكوكايين، و9,5 طن لمخدر الحشيش، و12,5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و3 ملايين قرص لعقار الترامادول المخدر، و46 كيلوجراما من مخدر البودر، و2,5 كيلوجرام من مخدر Ice بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت 3.5 مليار جنيه.

وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة استخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية الترويج ونجحت في مواجهة الظاهرة، وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة لتنجح في ضبط 88 قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة 9,5 مليار جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وامتدت أوجه التعاون الدولي في مجال المكافحة إلى حرص مصر على استضافة فعاليات دولية في هذا الاتجاه، ومنها الزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة في المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة.