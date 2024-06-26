أول ظهور لعمرو يوسف وكندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان

ظهر الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش، أثناء حضورهما إحدى الفعاليات بالقاهرة، حيث يعد هذا الظهور هو الأول لهما، بعد إعلان كندة علوش إصابتها بمرض السرطان.

وأعلنت الفنانة كندة علوش، منذ أيام، سبب غيابها خلال العامين الماضيين، كاشفة عن إصابتها بسرطان الثدي، إذ كانت مُتكتمة على الخبر هي وزوجها الفنان عمرو يوسف، أو مُقابلة الجمهور أو الظهور في أي مكان، لمعاناتها مع رحلة العلاج، التي استمرت لفترة طويلة.

وقالت كندة علوش للإعلامية مني الشاذلي، ببرنامج حلقات خاصة، المذاع عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»: «الحقيقة أنا بقالي فترة طويلة، غايبة عن الناس، سواء كان عبر الأعمال الفنية أو الظهور الإعلامي، ولكن هذا وراءه أسباب كثيرة وأهمها أصابتي بمرض».

وتابعت: «ظهرت عليا أعراض بسيطة بس أنا مش بحب أهتم بالتفاصيل، وطبيعتي مش بخاف لأني بسلم أمري لربنا بسهولة، ولما عدى 5 أشهر ونفس الأعراض كانت عندي، عمرو جوزي قالي أنت لازم تعملي فحوصات، ومكنتش مقتنعة أنه له لازمة، لكن اقنتعت بعد وقت إني أروح أعمل فحوصات، وأول ما روحت للدكتورة قالت لي فيه حاجة مش مظبوظة».