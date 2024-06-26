نظام سداد شقق الإسكان التعاوني بمقدم 140 ألف جنيه.. قسط حتى 7 سنوات

كشفت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني بـ5 مدن جديدة هي «بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر، القاهرة الجديدة، السويس الجديدة»، عن نظام سداد أسعار الشقق المٌقرر طرحها بداية من 10 يوليو المقبل.

عدد ونظام تقسيط شقق الإسكان التعاوني

وأعلنت كراسة الشروط، أن الوزارة ستطرح 38 شقة ضمن الإسكان التعاوني بمشروع اللؤلؤة بمدينة بدر بالتقسيط، مُوضحة نظام السداد والشروط المالية على النحو التالي:

نظام السداد

- دفع 40 % أو 50 % حتى التعاقد والاستلام.

- سداد المبلغ المتبقي على أساط ربع سنوية.

- مدة التقسيط تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

- جدية حجز الشقق مساحة 125 مترا 140 ألف جنيه.

- جدية حجز الشقق مساحة 140 مترا 156 ألف و800 جنيه.

- جدية حجز الشقق مساحة 150 مترا 168 ألف جنيه.

قيمة الأقساط الربع سنوية

- القسط الربع سنوي للشقق مساحة 125 مترا 80889 جنيه.

- القسط الربع سنوي للشقق مساحة 140 مترا 90841 جنيه.

- القسط الربع سنوي للشقق مساحة 150 مترا 97476 جنيه.

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