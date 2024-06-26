شروط حجز شقق الإسكان التعاوني.. الطرح خلال أيام

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاشتراطات العامة لحجز شقق الإسكان التعاوني، المقرر طرحه في 5 مدن جديدة هي «بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر، القاهرة الجديدة، السويس الجديدة»، في الـ10 من يوليو المقبل.

شروط حجز شقق الإسكان التعاوني

ووفق كراسة الشروط، التي حصلت «الوطن»، على نسخة منها فإن الشروط العامة للحصول على شقق الإسكان التعاوني في الـ5 مدن المقرر فيها الطرح خلال أيام جاءت كالتالي:

1- يتم فتح باب شراء كراسات الشروط للوحدات المعلن عنها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو المقبل، حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من نفس الشهر.

2- يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصياً أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

3- يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها ويستثنى من ذلك من سدد ثمن الوحدة بالكامل، حيث يختار الوحدة فور السداد في الفترة من الاثنين 19 يوليو المقبل حتى الأحد 8 سبتمبر المقبل.

4- يراعى عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

5- من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته.

6- يحظر على المنتفع التصرف في الشقة بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة ووفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن مع التزامه باستخراج كافة التراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة، وفي حال مخالفة ذلك يفسخ العقد فورا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي في هذا الشأن.

7- في حالة الفوز بوحدة سكنية يتم تقديم شيكات بنكية بقيمة الأقساط المستحقة عن الوحدة عند التعاقد.

8- في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ 4000 جنيه +1% مصروفات إدارية.

9- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأي سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذي تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

10- يُعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.